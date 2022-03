📷 Het berichtje dat zorgde dat ze bij Beerschot nog meer op hun achterste poten gingen staan

Beerschot was gisteren in alle staten. In de whatsappgroepen ging er razendsnel een foto rond over Nathan Verboomen. Die werkt bij Sports Nutrition. De link met Antwerp was zo snel gelegd.

Sports Nutrition is immers een sponsor van The Great Old. Bij Beerschot stonden ze op hun achterste poten. Zelfs de directie kreeg tientallen berichten met de foto en liet zich ontvallen dat het om 'belangenvermenging' zou gaan. Ze willen de zaak ook bij de Pro League bespreken. De niet gefloten strafschop, de rode kaart en het afgekeurde doelpunt. Het zorgde allemaal voor heel veel frustratie bij de Ratten. Bij zijn bedrijf lieten ze intussen weten dat Verboomen in zijn functie geen contact heeft met voetbalclubs. Of dat Beerschot gaat sussen, is echter nog zeer de vraag.