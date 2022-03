Beerschot overweegt klacht voor belangenvermenging tegen scheidsrechter Verboomen

De 2-1-nederlaag in de stadsderby tegen Royal Antwerp is hard aangekomen bij Beerschot. En al zeker de manier waarop.

Via supporters kreeg Beerschot de nodige informatie door over scheidsrechter Nathan Verboomen. “Ik heb verschillende berichten en screenshots doorgekregen van het Facebookprofiel van scheidsrechter Verboomen. Blijkbaar werkt hij voor een bedrijf (6D Sports Nutrition, red.) dat voetbalclub Antwerp als klant heeft. Ik vind dat opmerkelijk”, zegt voorzitter Francis Vrancken bij Het Nieuwsblad.

Volgens Vrancken zorgt dat voor een zweem van belangenvermenging. “Het heeft ons doen schrikken over de integriteit van de wedstrijdleiding. Zeker gezien het wedstrijdverloop: de niet gefloten strafschop, de rode kaart en het afgekeurde doelpunt hebben deze wedstrijd mee in een beslissende plooi gelegd. Door de link tussen de scheidsrechter en de tegenstander stel ik me daar achteraf veel vragen bij.”

Beerschot zal maandag nagaan hoe de samenwerking tussen alles en iedereen in elkaar zit en eventueel navraag doen bij de voetbalbond in hoeverre dit wel ethisch is. “In de nasleep van Operatie Propere Handen lijkt ons dat overigens niet meer dan logisch”, besluit Vrancken.