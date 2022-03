Benson Manuel na sterke invalbeurt: "Zeker in de stadsderby moet je jezelf 100% geven."

Benson Manuel blikt tevreden terug op zijn invalbeurt tegen Beerschot. De flankaanvaller zorgde voor schwung in de tweede helft bij een zwak Antwerp. "De druk stond vandaag niet enkel op de trainer, maar op iedereen."

"Ik wou er vandaag koste wat kost bijzijn, het doet deugd om terug te spelen. Ik voel me fit maar wanneer ik op mijn rechtervoet steun voelt het nog wat vreemd. Als je achterstaat probeer je veel dreiging te brengen, ik denk dat ik daarvoor gezorgd heb met mijn invalbeurt. Zeker in de stadsderby moet je jezelf 100% geven."

Manuel sprak ook over de situatie van coach Brian Priske. "De druk stond vandaag niet enkel op de trainer, maar op iedereen. Als je een derby zou verliezen van de stadsrivaal weet je dat de supporters zich ook tegen de ploeg zouden keren. Het ging er hard aan toe in de kleedkamer tijdens de rust. Als je op achterstand komt tegen de laatste in de stand weet je dat de ploeg niet goed draait. De coach heeft goed bijgestuurd tijdens de rust en dat heeft geloond."