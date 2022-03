Antwerp en Priske door het oog van de naald: "Voel de steun van mijn spelers, en dat is het belangrijkste"

Wat moet Brian Priske gedacht hebben bij de 1-2 van Shankland? Gelukkig voor hem en Antwerp ging het paarse feestje niet door. Uiteindelijk zorgde Michael Frey -alweer hij- voor de verlossing met de winnende treffer.

Dat de emoties hoog opliepen, werd na afloop duidelijk. Brian Priske bedankte voor het interview met Eleven Sports, maar verscheen wél op de persconferentie. Ook meer dan een uur na affluiten was de anders zo stabiele Priske overmand door emoties.

"Alle credits moeten naar mijn spelers gaan. Ze toonden betrokkenheid en kwaliteit in de tweede helft. In veel opzichten is dit een fenomenale groep. Ze stonden vandaag onder immense druk, zeker bij die achterstand aan de rust. Ik mag hopen dat zij het respect krijgen dat ze verdienen. Wat er tijdens de rust gezegd is? Geen commentaar."

Sven Jaecques voerde deze week de druk op en eiste een zege tegen Beerschot. Die overwinning kwam er ook, maar het heeft aan een zijden draadje gehangen. Bovendien was het veldspel allesbehalve vloeiend, alweer...

"Steun van mijn spelers"

"Ik hou van de druk, dat maakt deel uit van voetbal. Natuurlijk willen wij schitterend voetbal brengen, maar dat gaat niet altijd. We gaan niet zomaar iedereen overrompelen. Wij zijn Antwerp, hé! We hebben in 65 jaar geen titel gewonnen en hebben nu 56 punten: dat is oké, volgens mij. Deze club maakt een proces door, je verandert niet zomaar iets in een vingerknip. Ik kan alleen maar zeggen dat iedereen binnen de club elke dag hard werkt."

Op de vraag of Priske weer wat steviger in het zadel zat, reageerde de Deen opvallen gecrispeerd. "Dat weet ik niet, dat moet je hierboven gaan vragen. Ik kan alleen maar zeggen dat ook ik dag na dag hard werk. En dat zal ik blijven doen tot de dag komt dat er iemand mij komt zeggen dat ik moet vertrekken. Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik de steun van mijn spelers voel. En dat is het belangrijskte voor mij", besluit een aangeslagen Brian Priske.