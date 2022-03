Scheidsrechtersbaas reageert op hetze over Nathan Verboomen na Antwerp-Beerschot

Scheidsrechter Nathan Verboomen kwam na de Antwerpse derby in het oog van de storm nadat hij bleek te werken voor een sponsor van The Great Old.

Beerschot kwam na de derby met beschuldigingen aan het adres van scheidsrechter Nathan Verboomen. Hij werkt voor 6D Sports Nutrition, een sponsor van Antwerp. Volgens scheidsrechtersbaas Stephanie Forde is de voetbalbond al lang op de hoogte van de situatie en zien ze geen problemen.

“Tijdens dat werk komt hij alleen in aanraking met apothekers, niet met voetbalclubs zelf”, legt Forde uit bij Het Nieuwsblad. “Wij gingen dus akkoord met die job en ook de complianceofficer van de voetbalbond (die controleert of de ethische code van de KBVB correct wordt toegepast en zich bijvoorbeeld buigt over mogelijke belangenconflicten, red.) heeft toestemming gegeven.”

Op sociale media doet een foto de ronde, waarop Verboomen te zien is op de Bosuil met een stand vol producten. “Maar die foto is genomen op een conferentie van de Belgian Football Doctors & Associates. Die conferentie ging toen toevallig door op de Bosuil. De locatie wisselt telkens en is zeker niet altijd in een voetbalstadion.”

“Nathan heeft daarvoor bovendien opnieuw toestemming aan het Referee Department gevraagd en wij hebben die gegeven. Net zoals onze complianceofficer het opnieuw oké vond. Wij vinden daar dus niets mis mee. We doen trouwens zelf stadionbezoeken met onze refs, dus zo abnormaal is het niet om een van hen in een stadion te zien.”