Reactie Ritchie De Laet na wissel mag niet blijven hangen: "Aanvoerdersband of niet, hij is een dragende speler"

Na iets meer dan een halfuur zat de derby er alweer op voor Ritchie De Laet. Pas hersteld van een enkelblessure verscheen hij aan de aftrap, maar na een tik tegen de knie kon hij niet meer verder. Al dacht hij daar zelf anders over.

De Laet stond al enkele keren in overleg met de medische staf en na 33 minuten hakte Brian Priske de knoop door. Ritchie De Laet kon zijn wissel matig appreciëren en liep linea recta de catacomben in. De flankverdediger volgde het einde van de wedstrijd vanuit zijn woonkamer. Op de persconferentie kwam Brian Priske terug op zijn beslissing om De Laet naar de kant te halen. "Hij leek geblesseerd aan de knie en daar hebben we met de medische staf over gesproken. Het lijkt me fair dat we iemand die niet honderd procent fit is naar de kant halen."

Lijkt me fair om iemand naar de kant te halen die niet 100% fit is - Brian Priske

Patrick Vervoort, aandachtig toeschouwers tijdens de Antwerpse derby, tilt niet al te zwaar aan de reactie van Ritchie De Laet. "Misschien was het een miscommunicatie. En wat die reactie betreft, vergeet vooral niet dat Ritchie iemand is die ontzettend gepassioneerd is. Ik begrijp dat het vervelend is dat je op die manier naar de kant moet, uitgerekend op zo'n uitzonderlijke dag. Bovendien vond ik dat hij best goed in de match zit."

Hetzelfde geluid bij Eric Van Meir. De analist begrijpt de beslissing van Priske om in te grijpen. "Een trainer haalt niet zomaar een van zijn beste spelers van het terrein. Uit ervaring weet ik dat een speler moeilijk kan inschatten of hij nog helemaal fit is, zeker in zo'n wedstrijd. Een speler denkt op korte termijn, terwijl de medische staf en de coach verder kijken. Reken maar dat Priske het zichzelf niet zou vergeven als hij De Laet liet staan om hem later in de match met een ernstige blessure uit te zien vallen."

"Makkelijk bij te leggen"

"Ach, zo'n reactie die je uit emotie he. Zeker in die wedstrijden tegen Beerschot laaien de emoties hoog op. En dan doe je soms dingen waarvan je achteraf spijt krijgt. Ik ga ervan uit dat bij Ritchie dat besef ook wel zal komen. De medische staf kan ongetwijfeld makkelijk uitleggen waarom ze overgingen tot een wissel", aldus Van Meir.

Dan blijft het nog maar de vraag of het niet dragen van de aanvoerdersband die emoties versterkt hebben. In afwezigheid van Faris Haroun kreeg Radja Nainggolan de band om de bovenarm. "Laat ons eerlijk zijn: die aanvoerdersband is maar om te gaan tossen, he", geeft Vervoort aan, die niet gelooft dat Ritchie De Laet in zijn eer gekrenkt was. "Een bepalende speler ben je, band of geen band. En ik denk dat niemand eraan twijfelt dat De Laet een bepalende speler is voor dit Antwerp."