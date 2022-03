Peter Vandenbempt heeft het moeilijk met kritiek van Beerschot op scheidsrechter

Beerschot stelde na de wedstrijd vragen bij de neutraliteit van Nathan Verboomen, omdat hij werkt voor een bedrijf dat Antwerp sponsort.

Peter Vandenbempt vindt de kritiek drie bruggen te ver. “En dat Beerschot-voorzitter Francis Vrancken er zelfs Operatie Zero bijsleurt om zijn bezorgdheid te rechtvaardigen, was echt kwalijk”, zegt Vandenbempt op Sporza.

“Ik denk niet dat Nathan Verboomen zelf sportvoedingsadvies komt geven in de kleedkamer van Antwerp of dat hij het veld opstapt met de gedachte om voor de ogen van iedereen een klant van een bedrijf waarvoor hij ook werkt een plezier te doen. Dat is onvoorstelbaar.”

Kritiek kan voor Vandenbempt, maar insinuaties niet. “Hij moet trouwens boos zijn op de VAR, want die heeft Nathan Verboomen de ene keer wel en de andere keer niet naar het scherm geroepen. Dáár ligt de verantwoordelijkheid.”

En dan deelt Vandenbempt nog een steekje uit… “In de plaats van de komende dagen zijn energie te stoppen in een eventueel onderzoek naar de integriteit van de scheidsrechter kan hij zich maar beter afvragen waarom zijn ploeg, die zo kan strijden zoals zondag op de Bosuil, afgetekend laatste staat en straks degradeert. Dat lijkt mij nuttiger.”