Straf als Priske tegen Anderlecht nog op de bank zit bij Antwerp: Gheysens is het beu en ook steun van De Laet kwijt

Het lijkt erop dat Brian Priske zijn eigen graf gegraven heeft, zelfs na de winst in de derby tegen Beerschot. Een kwaaie Ritchie De Laet is immers niet wat de Deense coach nu nodig had. En zeker geen ruzie met eigenaar en voorzitter Paul Gheysens...

Wat is er gebeurd? De Laet werd in de eerste helft al vervangen omdat men op de bank dacht dat hij een blessure had. De verdediger zelf gaf echter aan dat het wel zou gaan, maar werd toch naar de kant gehaald. Dik tegen zijn zin. De derby is immers dé wedstrijd van het jaar voor De Laet en die wou hij koste wat het kost uitspelen.

Maar hij was vorige week al afwezig tegen Club Brugge na een trap op training en leek even aangeslagen na een duel, maar hij gaf aan dat hij verder kon. Toch haalde Priske hem naar de kant waarna De Laet - zonder zijn trainer een blik waardig te gunnen - naar de kleedkamer trok. Een kwartier later vertrok hij zelfs al met de auto terwijl de match nog bezig was. Kwaad, woedend zelfs.

Hij haalde al zijn sociale media off line, geen zin om nog vragen van de fans te beantwoorden. Dat hij bij afwezigheid van Haroun niet tot kapitein was benoemd (Frey droeg de aanvoerdersband), daar kon hij nog mee leven. Maar een wissel terwijl hij nog dacht verder te kunnen strijden... Nee, dat was er te veel aan.

Het lijkt de doodsteek voor Brian Priske. Het bestuur was niet al te blij met het geleverde spel tegen Beerschot en voeg daar nog eens een nukkige belangrijke speler in de kleedkamer aan toe... Nee, dat lijkt hij niet te gaan overleven. De Laet is niet de man die een blad voor de mond neemt en zal niet nalaten dat aan te geven bij het bestuur.

Paul Gheysens was bij de rust al naar de kleedkamer afgezakt, iets wat Priske ook niet kon smaken. De twee botsten. Dan weet je het wel. Als je met de man die miljoenen in de club pompt neus aan neus gaat staan...

Ja, dan heb je een groot probleem. Een zege is één ding, de manier waarop een tweede. Tegen de laatste in de stand had men meer verwacht. Als er vandaag een drastische beslissing wordt genomen, hoeft u ook niet verbaasd op te kijken. Het zou al straf zijn moest hij de match tegen Anderlecht halen. Antwerp en Priske, de houdbaarheidsdatum lijkt nu al verstreken.