Union toonde karakter op weg naar nieuwe uitzege: "Stratosferisch doelpunt nodig"

Union blijft maar punten verzamelen op verplaatsing. En niet voor het eerst werden punten gepakt in de slotfase.

Mazzu-time was een item in zijn periode bij Charleroi, nu begint het ook opnieuw zo te worden bij Union. Op weg naar het schrijven van - wie weet - een sprookje.

Karakter

"We hebben bewezen dat we karakter hebben", aldus coach Mazzu na de 2-3 overwinning op bezoek bij Kortrijk.

"Het is niet makkelijk om tegen Kortrijk van een achterstand terug te komen. Al bij al is het een verdiende overwinning, al was er een stratosferisch doelpunt van Undav nodig om ons de drie punten te bezorgen."