Genk-kapitein Heynen beseft dat Genk goed weg komt: "Moeten tevreden zijn met een punt"

Bryan Heynen maakte de ommekeer compleet bij Cercle Brugge-Racing Genk. De Genkse kapitein maakte de 2-2 gelijkmaker, een heel belangrijke voor Racing Genk.

Na een dramatische eerste helft waarin Cercle Brugge slechts één keer kon scoren, was het spel in de tweede helft heel wat beter bij de Limburgers. Storck moest daarvoor wel drie wissels doen tijdens de rust.

"Het was ver onder ons niveau. Voetballend lukte het niet, maar we wonnen ook onze duels niet. Tijdens de rust heeft de coach bijgestuurd en hebben we ook gezegd dat het beter moest. De tweede helft was wel volledig voor ons denk ik", vertelt Bryan Heynen na afloop van de partij.

© photonews

Bernd Storck hamerde er ook tijdens de persconferentie op dat er een stevigere mentaliteit moet komen bij de spelers want dat het op kwaliteit alleen niet zal lukken. "Iedereen wist het wel, maar het kwam er niet uit. Uiteindelijk komen we nog gelijk en hebben we zelfs nog kansen om op voorsprong te komen", analyseert Heynen verder.

Maar na een 2-0 achterstand opnieuw 2-2 gelijk komen tegen een rechtstreekse concurrent, dan met je ondanks enkele kansen op meer ook niet ontevreden zijn beseft Heynen. "Zeker gezien de eerste helft moeten we tevreden zijn met een punt. We zullen dus tot de laatste minuut moeten knokken voor die top 8", besluit Heynen.