Ondanks weggeven dubbele voorsprong ziet Thalhammer zijn ploeg progressie boeken: "Dat is ontzettend goed"

Dominik Thalhammer versus Bernd Storck, het duel tussen Cercle Brugge en RC Genk was op de bank een duel tussen Duitstalige coaches. Uiteindelijk won niemand.

Thalhammer rekende zich na 51 minuten al bijna zegezeker tegen Racing Genk maar zag de bezoekers in vijf dolle minuten opnieuw gelijk komen. Onverwacht, aangezien Genk in de tweede helft nergens was.

"Onze eerste helft was zeer goed. De jongens maakten een statement en waren een voorbeeld voor powervoetbal en high intensity voetbal, daar ben ik enorm fier op", vertelt de Oostenrijker op de persconferentie.

© photonews

"Na de 2-0 konden we de wedstrijd helemaal op slot gooien met de 3-0 maar laten het na. Achteraf blijkt dat een key moment te zijn want de daaropvolgende 5 minuten was het langs onze kant net iets minder en stond het plots 2-2."

Door dat gelijkspel lijkt Cercle bovendien ook utigeteld te zijn voor een plekje in de top 8 en dat lijken de spelers ook zelf te beseffen. "De spelers waren teleurgesteld in de kleedkamer, na een 2-2 gelijkspel tegen Racing Genk. Dat is een verandering in de mindset bij onze spelers en dat vind ik ontzettend goed. Genk staat misschien wel op plek 8 maar de ploeg heeft de kwaliteiten om top 4 te spelen", besluit Thalhammer.