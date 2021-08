Eupen stijgt naar derde plaats in het klassement na overwinning tegen STVV

Eupen is er deze avond in geslaagd om een nieuwe overwinning te boeken in de Jupiler Pro League. De Panda's haalden het met 2-1 van STVV. Lambert en Heris waren de doelpuntenmakers voor Eupen, terwijl Balongo kon tegenscoren voor STVV.

De wedstrijd was nog geen minuut bezig of STVV had al een uitstekende mogelijkheid. Mboyo haalde uit, maar Nurudeen maakte indruk met een uitstekende redding. Ook Reitz probeerde het, maar Nurudeen stond pal.

STVV was in de openingsfase de betere ploeg, maar het doelpunt viel wel aan de overkant. Stef Peeters was opnieuw belangrijk met zijn stilstaande fases, want een hoekschop van hem werd door Lambert tegen de netten geknikt: 1-0.

STVV kon er voor de rust niet veel meer tegenover zetten. Net voor het fluitsignaal kwam Mboyo er nog dicht bij, maar het schot van de aanvaller van de Kanaries was te zwak om Nurudeen te verontrusten. 1-0 was dus meteen ook de ruststand.

Tweede helft

Ook in de tweede helft ging STVV op zoek naar de gelijkmaker en zo'n 20 minuten na de rust werden ze daarvoor beloond. Eupen kreeg een bal niet weg uit de eigen zestien en Balongo stond op de juiste plaats om de 1-1 binnen te duwen.

Lang stond de 1-1 echter niet op het bord, want zo'n 10 minuten later kwam Eupen opnieuw op voorsprong. Deze keer kreeg STVV een vrije trap van Peeters niet weg en Heris trapte de 2-1 tegen de touwen.

Veel kregen we daarna niet meer te zien en dus heeft Eupen een goede zaak gedaan in het klassement. De ploeg schuift namelijk op naar een knappe derde plaats met 8 op 12. STVV blijft met 4 op 12 achter op de dertiende plaats.