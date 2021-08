The Process draait op volle toeren: RSC Anderlecht dankzij Zirkzee op en over gretig Cercle Brugge

Cercle Brugge begon met een ongeslagen status aan het duel met RSC Anderlecht, dat de voorbije week vertrouwen had getankt tegen Seraing en in Europa. Het leverde een boeiend schouwspel op in Jan Breydel, met een comeback getekend Joshua Zirkzee.