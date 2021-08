Zirkzee pareert kritiek van Nederlandse analisten: "Laat ze maar praten, Anderlecht is een topclub"

De kop in de Jupiler Pro League is eraf voor Joshua Zirkzee. Tegen Seraing had hij nog een paar keer pech, tegen Cercle Brugge maakte hij zijn eerste twee doelpunten van de competitie. "Ik moet fysiek nog stappen zetten."

"Hij heeft geen ideale voorbereiding gehad", aldus Vincent Kompany na de 1-2 zege van Anderlecht op Jan Breydel. Met dank aan de twee goals van Zirkzee. "Klopt. Ik moet fysiek nog stappen zetten", beaamde de Nederlandse aanvaller van Anderlecht - op huurbasis overgekomen van Bayern München. Goed gesprek "Wat ze in Nederland zeggen? Maakt me niet uit, Anderlecht is een topclub. Ik heb er alles aan gedaan om naar hier te komen." "Ik had een goed gesprek met Vincent Kompany en ik was overtuigd. Ik keek echt op naar hem, ik was meteen verkocht." © photonews