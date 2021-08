Eerste nederlaag voor Vanderhaeghe en Cercle: "Initiatief werd wat overmoed" en "Iets te veel respect getoond"

Cercle Brugge kwam in eigen huis snel op voorsprong tegen RSC Anderlecht, maar nieuw puntengewin tegen een topclub zat er zoals tegen Club Brugge niet in. "We hebben te veel respect getoond."

"We waren goed gestart en ik zag een gretig Cercle Brugge dat de bal hoog wilde recupereren en veel druk probeerde te zetten", aldus Yves Vanderhaeghe na de 1-2 nederlaag.

"Daardoor konden we een aantal keer dreigen. We toonden initiatief en konden ook heel snel scoren. Maar dat initiatief werd daarna wat overmoed."

Van slag

"We kregen op balverlies een counter tegen en zo ook meteen de 1-1. Daardoor waren we wat van slag, met een afgeweken bal - en eventueel een voorafgaande fout - kwamen we snel op achterstand."

"Misschien hebben we wat teveel respect getoond voor Anderlecht na hun tegendoelpunt. We waren onder de indruk. In de tweede helft was het beter qua druk zetten, maar het is hun verdienste dat ze dan duels winnen en positioneel beter staan."