Onze 20-jarige Man van de Match in #CERAND: "Hij ziet er misschien 28 uit, maar ..." en "Heel belangrijk"

Zoeken naar een Man van de Match in Cercle Brugge - RSC Anderlecht? Dat was alles bij elkaar niet eens zo'n moeilijke opdracht.

Wie twee keer scoort, die heeft al eens een grote kans om als Man van de Match te worden uitgeroepen. En het is niet anders op Jan Breydel.

Joshua Zirkzee maakte met twee rozen een vroege achterstand voor paars-wit helemaal goed. "Hij was heel belangrijk voor ons vandaag", aldus Delcroix. "Hij kan de bal goed bijhouden en het is een grote spits, die ook knappe goals kan maken."

Ziet er misschien 28 uit ...

Ook coach Kompany was tevreden: "Hij ziet er misschien 28 uit, maar is nog steeds maar 20 hé. Hij ligt goed in de groep en heeft kwaliteit."

"Zijn voorbereiding was niet ideaal, maar dat hij scoort is goed. Maar ik wil ook niet te veel op het individuele kijken, we waren met heel veel aanvallers gevaarlijk en het collectieve telt."