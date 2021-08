Vincent Kompany analyseert "goed weekend": "Je kan het hebben over tactiek, maar uiteindelijk ..."

RSC Anderlecht won nu ook tegen Cercle Brugge en heeft zo vier keer op rij gewonnen - de twee Europese wedstrijden tegen Laçi indachtig.

"We hadden donderdag nog moeten spelen en dan snel op achterstand komen - na een minuut al - is natuurlijk nooit makkelijk", aldus Vincent Kompany in zijn analyse achteraf.

"Maar we zijn kalm gebleven en in de wedstrijd gekomen op die manier. We hebben kansen kunnen ontwikkelen en hebben de wedstrijd naar ons toegetrokken."

Goed weekend

Met dank aan Joshua Zirkzee, die twee keer scoorde: "Je kan het over tactiek hebben en systemen, maar het zijn de spelers die het moeten doen."

"En dan moet je de verantwoordelijkheid nemen. Dat heeft Zirkzee gedaan. Maar ik onthou dat we met z'n allen gevaarlijk waren. We hebben nog werk voor de boeg, maar dit was een goed weekend voor ons."