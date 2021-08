Racing Genk maatje te groot voor OHL, Ito verwent fans met prinsheerlijk doelpunt: 4-0

Racing Genk was een maatje te groot voor OHL. Bongonda zette de bekerwinnaar meteen op rozen, na de pauze verdubbelde Onuachu de voorsprong. Het was Ito die na een fantastische actie voor het orgelpunt zorgde. In blessuretijd legde de ingevallen Thorstvedt de zware 4-0 eindcijfers vast.

Altijd afwachten hoe een ploeg begint aan een wedstrijd enkele dagen na een zware Europese trip. Wel, daar was bij Genk niets op aan te merken. Genk begon furieus tegen OHL en kreeg na amper drie minuten loon naar werken. Prima actie over links, via Eiting en Arteaga belandde de bal bij Bongonda. Het nummer tien van Racing Genk knalde even droog als zuiver de 1-0 in de verste hoek voorbij een kansloze Romo.

Bongonda scoorde amper tien minuten later een tweede keer, maar Kevin Van Damme zag een voorafgaande duwfout van Onuachu . Op het halfuur kregen de Genkse fans alweer een feestje van (heel) korte duur. Na een snelle combinatie legde Eiting, erg aanwezig, de bal met veel precisie voor Onuachu . De Nigeriaan ramde de bal haast door de netten, maar deed dat vanuit buitenspel.

Ook na de 1-0 koos Marc Brys voor een laag blok, waardoor er amper ruimte tussen de Leuvense linies was. Dat werkte, want OHL gaf niet veel weg. Anderzijds speelde OHL nauwelijks wat klaar in balbezit. Schrijvers, Mercier… Ze kwamen te laag op het veld aan de bal. De enige dreiging kwam er via stilstaande fases. Wie wél indrukwekkend was bij OHL, was Mandela Keita. Amper negentien, maar niet weg te denken als buffer mét goede voeten voor de verdediging.

Met de rust in zicht stak Genk nog twee keer de neus aan het venster. Na een snelle tegenstoot besloot een gretige Bongonda over. Daarna zorgde uitgerekend Sebastien Dewaest (door OHL gehuurd van Racing Genk) ei zo na voor een eigen doelpunt. Genk ging verdiend rusten met een kleine voorsprong.

Bij OHL kwam Tamari na de koffie Bese aflossen. De Jordaniër zette Vandevoordt meteen aan het werk. Ook aan de overzijde liet die andere invaller, Thorstvedt , zich onmiddellijk opmerken. Romo moest alle zeilen bijzetten om de loeier van de Noor, die de geblesseerde Tresor kwam vervangen, onder de lat weg te ranselen.

Net op het moment dat OHL de match helemaal in evenwicht leek te trekken, sloeg Genk genadeloos toe. Munoz dropte de bal in de zestien. Dewaest kon onvoldoende ontzetten, deze keer was het wel raak voor Onuachu : 2-0 voor de Limburgers.

Bongonda was in de daaropvolgende minuten tot driemaal toe erg dicht bij de genadeklap voor OHL. Eerst assisteerde Ngawa zijn doelman, even later redde Romo puik op een verrassende uithaal in de korte hoek. Ook met zijn mindere rechter mocht het niet zijn voor Bongonda . Oog in oog met Romo knalde hij over, na een prima passje van Ito . Grote gevolgen had het evenwel niet, daarvoor was de Genkse dominantie vanavond te groot.

Het orgelpunt volgde met nog twaalf minuten op de klok. Na drie een-tweetjes knalde Junya met zijn mindere linker loepzuiver in de bovenhoek. Een schitterende aanval werd door Ito erg knap afgerond. John van den Brom, liefhebber als hij is, kon zijn geluk niet op.

Genk speelde de wedstrijd eenvoudig uit, al was Dewaest nog dicht bij een persoonlijk succesje. Vandevoordt bezorgde Genk met een prima redding de eerste clean sheet van het seizoen, al bracht hij zichzelf nog in de problemen door onnodig risico te nemen.

Diep in blessuretijd pikte ook Thorstvedt nog zijn doelpuntje mee. Eiting mocht een vrije trap kinderlijk eenvoudig over de Leuvense muur wippen, de Noor mocht moederziel alleen afwerken.

De ploeg van John van den Brom tankt vertrouwen na deze sterke prestatie en nestelt zich in de top vier, OHL blijft achter met drie op twaalf. Het blijft voor Marc Brys geduldig afwachten op broodnodige versterking.