Marc Brys eerlijk in analyse: "Zij speelden twee versnellingen hoger, enkel Keita kon er zijn voet naast zetten"

Na drie keer 1-1 volgde voor OHL zaterdag de eerste nederlaag. Het werd meteen een stevige bolwassing: Genk haalde het met 4-0. Marc Brys moest lijdzaam toezien hoe zijn team de wet van de sterkste moest ondergaan in de Luminus Arena.

Voor de match gaf Brys aan vooral geen opendeurdag te willen houden. Na nog geen drie minuten spelen hing de 1-0 al tegen de touwen. "Dat is pijnlijk, we begonnen zo slecht met een vermijdbaar tegendoelpunt. In de eerste helft ging gaandeweg dat comfort wat weg bij hen, maar we konden dat niet hard maken met kansen. Ik vond ons in de beginfase van de tweede helft goed spelen, maar net dan valt dat tweede doelpunt. Tegen een ploeg als Genk weet je dan dat de wedstrijd gelopen is."

Genk trok de handrem niet op en ging vol op zoek naar meer doelpunten. Met succes, al zag de Leuvense defensie er niet goed uit bij de tegendoelpunten. "Die 4-0 is uiteindelijk terecht gezien hun individueel talent in elke linie. Natuurlijk weten we dat we niet hier de punten moeten komen halen, maar je bak vol krijgen is nooit leuk", gaf Brys aan.

De Leuvense sterkhouders gaven niet thuis in de Luminus Arena. Het was een 19-jarige jongeman die niet voor het eerst zijn visitekaartje afgaf bij OHL. "Genk speelt door die Champions League twee versnellingen hoger, dat kunnen wij niet aan. De enige die een voet naast dit mooie Genk kon zetten, was Mandela Keita. Dat is knap voor die jonge jongen. Laat ons vooral niet te veel oorzaken zoeken, maar scherp en wakker zijn! De kwaliteit en efficiëntie moeten omhoog", besluit de Antwerpenaar.