Doelpuntenfestijn aan de Maas: tienkoppig KV Oostende buigt achterstand na twee dolle minuten om en komt mee aan kop

KV Oostende kende een lastige partij op het veld van Seraing en had vooral moeilijkheden met het fysieke spel van hun tegenstander. Maar op amper enkele minuten tijd gingen ze op en over hun Luikse tegenstander. Het pronkt nu samen met Union bovenaan de rangschikking.

Beide ploegen verzamelden voor de aftrap aan de middencirkel. Ze hielden een minuut stilte voor de overleden Franck Berrier. De thuissupporters hadden ook een spandoek voor de ex-speler van hun tegenstander in huis: ‘'Merci pourt tout, petit général'.

De bedoelingen van zowel Seraing als KV Oostende waren tamelijk snel duidelijk. De Luikenaars probeerden te profiteren van hun kleine veld: De lange bal (en hopen op de tweede bal) in combinatie met hun werkkracht moest voor resultaat zorgen. De Kustboys staken zoals gewoonlijk bijzonder veel energie in hun spel en combineerde vlot rond. Via Makhtar Gueye staken ze hun neus in de eerste minuten aan het venster, maar het grote doelgevaar bleef echter uit.

Knullige voorhoede bij de thuisploeg

De focus bij de promovendus leek vooral op het defensieve compartiment te liggen. Met succes, want KVO kon doelman Guillaume Dietsch niet in verlegenheid brengen. Voorin kon er wel amper een bal bijgehouden worden, dus werd er maar oorlog op het middenveld gevoerd.

Door de hoge druk van beide ploegen werden er op het middenveld enkele stevige duels uitgevochten. Het zorgde voor heel wat spektakel, maar maakte het bijzonder lastig om te voetballen. Na 25 minuten was er eindelijk wat opwinding: Youssef Maziz stuurde Marius met een gemeten balletje alleen voor doel, maar die zette hem onbegrijpelijk naast.

De ommekeer en heerlijke vrije trap

Het was wel het begin van een ommekeer. De jongens van Condom namen op het halfuur de bovenhand en zochten nadrukkelijk naar de openingstreffer. Seraing kwam plots meermaals piepen aan de kooi van Hubert maar de voorhoede verkwanselde de doelpogingen. Het was opnieuw Marius die zich op knullige wijze in zijn dribbel verslikte en daarmee ook een grote kans op de 1-0 verprutste. KV Oostende stond met hun rug tegen de muur en had geen antwoord in huis.

De twee tegenstanders slaagden voor het rustsignaal in hun opdracht: elkaar het voetballen beletten. De neutrale voetballiefhebbers bleven door het gebikkel wel op hun honger zitten. Op slag van rust kreeg Seraing nog een leuke mogelijkheid. Yussef Maziz, de spelverdeler van Seraing, krulde een vrije trap heerlijk tegen de touwen. Verdiend, KVO had dan wel controle in de openingsfase, maar bezweek aan het fysieke spel van de thuisploeg.

(Geslaagde) donderpreek Blessin

De vrees van Alexander Blessin werd plots werkelijkheid. De Duitser voorspelde door het fysieke spel van hun tegenstander een lastige avond. Maar zijn woede-uitbarsting bij de koffie had wel onmiddellijk succes.

Na een minuut voetballen in de tweede helft kwam Seraing opnieuw piepen, maar het doelpunt viel aan de overkant. Makthar Gueye gebruikte na een sublieme tegenaanval goed zijn lichaam en hield maar liefst twee mannetjes aan de praat. Met een stevig schot bracht hij de bordjes snel weer op gelijke hoogte. Amper een minuut later strafte Ambrose balverlies bij de thuisploeg genadeloos af. De kustploeg boog hun achterstand dus op twee dolle minuten helemaal om.

Doelpuntenfestijn aan de Maas

Deze tweede helft kende een hoge intensiteit. Het ging goed op en neer. KV Oostende leek zichzelf in de voet te schieten na een tweede gele kaart voor Alfons Amade. Seraing kon niet profiteren. Meer zelfs, Nick Nick Bätzner zette met een gekruist schot de geruststellende 1-3 voorsprong op het bord. Opnieuw zag de Luikse verdediging er allesbehalve goed uit. Maziz bracht met zijn aansluitingstreffer nog wel terug spanning in de wedstrijd.

De kustploeg heeft dus een derde zege op rij beet en pronkt mee bovenaan de rangschikking. Seraing blijft (opnieuw) met lege handen achter en toonde vooral een gebrek aan efficiëntie.