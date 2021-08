Fraai doelpunt van Maziz levert Seraing niets op: "Naïviteit van onze kant"

KV Oostende kende moeilijkheden met het fysieke spel van Seraing, maar kon alsnog de drie punten mee naar huis nemen. Teleurstelling alom dus bij de promovendus. Youssef Maziz zag zijn sterke wedstrijd wél bekroond worden met twee doelpunten.

De 23-jarige Fransman scoorde op slag van rust een heerlijke vrije trap. Hiermee zette hij zijn ploeg op voorsprong, maar uiteindelijk leverde het pareltje geen punten op: “Het is zeer frustrerend. Ik maak mijn eerste twee doelpunten bij mijn nieuwe ploeg en had graag een goed resultaat gezien”, vertelt hij achteraf.

Volgens de spelverdeler waren de twee doelpunten vlak na rust van de bezoekers een stevige mentale tik: “Vanuit een collectief oogpunt is het jammer om vlak na rust twee doelpunten tegen te krijgen. Er was een kleine verslapping en op dit niveau, wordt dat contant betaald. Het was naïviteit van onze kant. We leren dus elke dag bij."

De huurling van Metz voelt zich alvast thuis in Luik: “Ik voel me goed en dat is te zien op het veld. Ik hoop dat ik zo door kan gaan in de komende wedstrijden," concludeerde Maziz.