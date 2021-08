"We kunnen van iedereen winnen": ambitieus en dartel KV Oostende co-leider

KV Oostende won nu ook met 2-3 bij Seraing en staat zo met 9 op 12 knap bovenaan het klassement. Met dank aan hun hoge pressing, alweer.

"De meeste ploegen in België spelen terughoudend en wij gaan echt volop druk zetten", ziet Anton Tanghe het scherp.

9 op 12

"Dat kan enkel door hard te trainen, fysiek in orde te zijn en veel voor elkaar te werken. Dat loont nu ook", is hij duidelijk.

En met 9 op 12 doet KV Oostende zo helemaal bovenaan mee: "We hadden dat niet verwacht met ons programma, maar we kunnen van iedereen winnen als we altijd alles geven."