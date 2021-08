Doelpuntenmaker van KVO looft de kwaliteiten van Seraing : "Het was geen makkelijke tegenstander"

Zaterdagavond won KV Oostende ook op het veld van Seraing. Het verliep nochtans niet van een leien dakje, maar de jongens van Alexander Blessin zetten hun zegereeks voort.

KVO heeft nu een goed rapport van 9 op 12 beet. De Luikenaars kwamen nochtans op voorsprong, maar de kustploeg ging er in vier dolle minuten helemaal over: “Het was belangrijk om te winnen omdat onze eerste helft niet zo goed was. We zaten niet in ons spel maar we reageerden heel snel na de pauze," vertelde Makhtar Gueye op de persconferentie.

De doelpuntenmaker zette enkele seconden na de rust zijn ploeg weer op gelijke hoogte. Een mooie treffer dat gepaard ging met fysieke presence en techniek: “Ik kreeg een goede pass en legde hem in het doel. Seraing was een lastige tegenstander, een gepromoveerd team dat niet opgeeft", zei de aanvaller voordat hij het over zijn coach had.

"We werken veel zoals onze coach. Hij dringt aan op pressing, wat erg belangrijk is geworden in het moderne voetbal. De jongeren luisteren en de groep doet er alles aan om een geweldig seizoen te beleven," besloot Makhtar Gueye.