Teleurstelling heerst bij Seraing na zure nederlaag tegen KVO: "Ik ben in shock, we moeten veel kansen creëren om te scoren"

Seraing legde tegen KV Oostende een energieke en knappe prestatie op de mat, maar blijft uiteindelijk door defensief geblunder en inefficiëntie met lege handen achter. De Luikenaars kregen nochtans genoeg kansen om de wedstrijd te doen kantelen, maar deze werden dus niet verzilverd.

Dat maakt ook de trainer van de thuisploeg radeloos: “Ik ben nog steeds in shock. Verdedigend en aanvallend misten we efficiëntie. We moeten onze kansen nemen. De gelijkmaker van KV Oostende kwam uit één van onze aanvalsfases. We kregen twee doelpunten in vier minuten om de oren. Een moment van zwakte? Nee, individuele fouten. Je moet kick-boxen om de aanvallers van de tegenpartij te stoppen... Seraing was zaterdag beter dan Oostende maar we moeten te veel kansen creëren om een doelpunt te maken", aldus Jordi Condom op de persconferentie.

Marius had de grote held in het Stade du Pairay kunnen worden. Maar de nieuwkomer liet enkele grote pogingen klungelig liggen. De Spaanse coach blijft alleszins ook na een mindere prestatie in zijn 23-jarige aanvaller geloven: “Marius had een zeer goede voorbereiding en scoorde aan de lopende band. Hij doet veel werk zonder de bal. Momenteel moet hij zijn zelfvertrouwen terugkrijgen en dat komt vanzelf.”

De spits zelf kwam zéér ontgoochelend opdagen op de persbabbel: “Ik ben teleurgesteld over mijn prestatie. We hadden veel kansen maar konden ze niet afwerken”, aldus Marius.

Toch benadrukte de spits ook de positieve punten uit zijn wedstrijd. Zo ziet hij een vlotte samenwerking tussen hem en zijn spelverdeler: “Ik begin goed te combineren met Maziz. Hij vindt me makkelijk, kent mijn kwaliteiten en weet hoe hij met mij moet spelen.”