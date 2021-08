🎥 KRC Genk bedankt supporters na glansprestatie: 'Een onvergetelijke avond'

KRC Genk heeft zijn uitschakeling in de voorrondes van de Champions League doorgespoeld met een uitstekende prestatie tegen OHL. De terugkerende supporters werden door hun ploeg getrakteerd op champagnevoetbal en een ruime zege.

De manier waarop de Limburgers dolde met hun tegenstander was genieten. De toeschouwers waren getuigen van enkele schitterende treffers. Het tiki-taka doelpunt van Junya Ito en de sublieme vrije trap van Carel Eiting, afgewerkt door Thorstvedt, waren dan ook dé kers op de kaart.

De Genkse aanhang was voor het eerst weer volledig aanwezig in de Luminus Arena, en dat zal iedereen geweten hebben. Een oorverdovend lawaai weerklonk negentig minuten lang in het stadion. Het voetbal werd in het blauwe deel van Limburg overduidelijk gemist.

Daarom bedankt KRC Genk daags na de deugddoende overwinning zijn supporters met een fraaie video: “Wat een gevoel. Samen, met en door jullie, werd het een onvergetelijke avond. Bedankt supporters!”

In de video zien we vooral dolgelukkige gezichten bij de spelers. Voor het eerst in lange tijd kon er voor de spionkop nog eens verzameld worden voor een sfeeractie.