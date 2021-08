RC Genk spoelt CL-uitschakeling door met klinkende zege: "Dit komt dicht in de buurt van een referentiematch"

Racing Genk spoelde de uitschakeling tegen Shakhtar Donetsk door met een klinkende zege tegen OHL. De bekerwinnaar stapelde de kansen op, tot groot jolijt van de fans. John van den Brom was na afloop logischerwijs erg opgetogen met de prestatie van zijn team.

Dat de persconferentie langer op zich deed wachten dan normaal, zorgde voor wat ergernis bij de Nederlandse coach van Genk. Van zodra Van den Brom over de match tegen OHL begon na te kaarten, verscheen de kamerbrede glimlach meteen.

"Eindelijk een eerste keer voor een goed gevuld stadion. Dit komt heel dicht in de buurt van een referentiematch. Waar het nog beter kan? We hebben heel veel kansen gecreëerd, maar ook verprutst. En toch gaven we ook wat weg, doordat we slordig waren. Maar laat me duidelijk zijn: deze match bezorgt me een fantastisch gevoel", aldus Van den Brom.

"Het is altijd mooi om meteen op voorsprong te komen, zeker na het teleurstellende resultaat van zaterdag. De leden van ons gouden trio scoorden allemaal. Vooral die 3-0... geweldig mooi uitgespeeld. Om zo te spelen tegen een lastige tegenstander als OHL, daar heb ik het team een groot compliment voor gegeven", besluit de Nederlander.