Club Brugge graait drie punten mee na zondagsavondwandeling in Waregem

Club Brugge had in de slotwedstrijd van de vierde speeldag geen kind aan Zulte Waregem. In de eerste helft bood Essevee nog wat weerwerk maar in de tweede helft werd de rode loper uitgerold voor een ruime zege van de regerende landskampioen: 0-4 was het zware verdict.

De wedstrijd begon lekker op gang te komen aan de Gaverbeek toen een stroompanne het veld gedeeltelijk verduisterde. Niet genoeg licht om te spelen oordeelde Visser, waarop de wedstrijd een kwartier stil lag. Voor de onderbreking was de grootste kans van de wedstrijd voor Jelle Vossen, maar de ex-Club spits besloot op Mignolet.

Club Brugge ging net voor de rust op zoek naar een doelpunt maar Lang en De Ketelaere geraakten niet voorbij Bostyn of het doelhout. In eerste instantie toch niet, want een minuut later was het wel raak. De Ketelaere was onbaatzuchtig en bediende Lang, die Bostyn uitkapte en het openingsdoelpunt op slag van rust binnen werkte.

Tweede helft

In de rug van Dompé lag duidelijk veel ruimte voor Club Brugge. De Ketelaere kwam niet toevallig van die rechterflank bij het doelpunt en ook in de tweede helft kwam het Brugse gevaar vooral vanop de rechtse flank. Vanaken kon tot twee maal toe een voorzet richting een doelkans omzetten maar kwam niet tot scoren.

Club Brugge was duidelijk baas in de tweede helft tegen een mak Zulte Waregem. Het duurde nog even maar na het uur zette Vormer de dubbele voorsprong op het scorebord. Enkele minuten later lukte het Vanaken toch nog om zijn doelpuntje mee te graaien. Ook De Ketelaere kwam nog op het scorebord nog voor het laatste kwartier in moest gaan.

Een perfecte wedstrijd leek het te gaan worden voor Club Brugge maar dat was zonder Sobol gerekend. De linksachter pakte met wellicht een van de domste acties uit zijn carrière een tweede gele kaart en mocht tien seconden voor het laatste fluitsignaal al gaan douchen.

Na de knappe overwinning tegen STVV van vorige week, lijkt Zulte Waregem terug naar af te zijn gegaan. Landskampioen Club Brugge lijkt dan weer gelanceerd met deze overtuigende overwinning.