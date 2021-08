Bas Dost knalt frustraties van zich af in doelpuntenfestival

In een oefenduel achter gesloten deuren hebben Club Brugge en Deinze er een doelpuntenkermis van gemaakt. Het werd maar liefst 7-2 in het voordeel van de landskampioen. Bas Dost was met vier doelpunten de meest opvallende man.

Bas Dost lijkt zijn basisiplaats kwijt te zijn, maar tankte maandag toch vertrouwen door liefst vier keer te scoren in de oefenpot. Perez (2x) en Badji zorgden voor de overige Brugse doelpunten, Dansoko en El Banouhi (strafschop) milderden voor Deinze. Club Brugge gunde speelgelegenheid aan jongens die zondag tegen Zulte Waregem niet of nauwelijks in actie kwamen. Blauw-zwart speelde met: Shinton, Persyn, Van der Brempt, Mitrovic, Ricca, Sandra, Audoor (15' Servais), Rits, Badji, Dost, Perez. Club speelde deze middag een oefenwedstrijd tegen KMSK Deinze en won met 7-2!



