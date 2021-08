Jelle Vossen eerlijk in verlies: "Ze zijn niet voor niets de beste ploeg van het land"

Jelle Vossen mocht dan toch een keertje meespelen tegen zijn ex-werkgever Club Brugge. Al werd het een wedstrijd in mineur voor Zulte Waregem.

De thuisploeg begon nochtans goed aan de Gaverbeek. Niemand anders dan Jelle Vossen tekende present voor de eerste grote kans van de wedstrijd, maar hij stuitte op Simon Mignolet (zie foto). Niet veel later werd de wedstrijd even stilgelegd wegens een stroompanne.

"Voor die panne deden we het goed maar tegen dit Club Brugge moet je elke mogelijkheid nemen die je krijgt. Ze hebben veel kwaliteit rondlopen en benutten zeer goed de ruimte."

"De eerste helft stonden we goed en kwamen we er enkele keren snedig uit. Bij de achterstand kwam er wat twijfel wat we zouden doen, doorduwen naar voor of blijven afwachten. Club heeft dan de spelers die daar perfect op inspelen en die ruimte kunnen benutten", is hij positief over zijn voormalige werkgever.

"Ze zijn goed op elkaar afgestemd en niet voor niets de beste ploeg van het land momenteel. We kunnen er weinig op afdingen dat ze hier met de drie punten gaan lopen. Zeker als we zelf niet elke mogelijkheid benutten die we krijgen", besluit hij.