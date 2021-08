Clement ziet in De Ketelaere de moderne voetballer: "De Bruyne speelt soms ook op het middenveld en in de spits"

Charles De Ketelaere blijft zich verder ontwikkelen als een Zwitsers zakmes bij Club Brugge.

Er blijven niet veel posities meer over die Charles De Ketelaere nog niet ingevuld heeft bij Club Brugge. De voorbije weken posteert Clement hem samen Noa Lang in de voorhoede en die combinatie lijkt wel te werken.

"Ik kan nu ook afhaken, diep lopen... Heel variërend spelen en het ligt me ook wel. Samen met Noa (Lang) is het heel leuk om in de voorhoede te spelen. Tegen Cercle Brugge speelden we ook met dit systeem, toen creëerden we ook veel kansen en gaven we weinig weg", wist de youngster zelf over zijn posiie te zeggen.

Clement: "Polyvalentie doet hem stappen zetten"

Ook Clement was tevreden met de wedstrijd van De Ketelaere, die goed was voor 2 assists en een doelpunt (en een bal tegen de paal). "We hebben voor het seizoen samengezeten met hem en gesproken over een centrale rol en die vult hij voorlopig zeer goed in."

"Het is wat eigen aan het moderne voetbal, een goede speler moet ook een polyvalente speler zijn. Vergelijken is lastig maar iemand zoals Kevin De Bruyne speelt op het middenveld maar wordt soms ook in de voorhoede uitgespeeld. Hij ontwikkelt zich en het zal goed zijn voor zijn carrière dat hij nu al deze stappen zet", is de lofzang van de trainer.