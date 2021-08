Francky Dury zag non-match van zijn ploeg: "Komen met 0-4 zelfs nog goed weg"

Een zondagavond om snel te vergeten voor Francky Dury en Zulte Waregem.

De wedstrijd tegen Club Brugge leek althans niet zo slecht te beginnen. Jelle Vossen kreeg de eerste kans van de wedstrijd maar besloot op Mignolet. Na een stroompanne van een kwartier kwam een ander Club Brugge uit de kleedkamer, dat zag ook Essevee-coach Francky Dury.

"We verloren te makkelijk het balbezit. Zij hebben dan enkele jongens zoals een Vanaken die een schitterende pass kunnen geven en met die lopende jongens is dat een dodelijke combinatie. We zijn nog een aantal keer goed weggkomen zelfs", vindt de oefenmeester.

"Had liever dat ze wonnen tegen Cercle"

De knop omdraaien en naar volgende wedstrijd kijken, lijkt het belangrijkste nu voor Zulte Waregem. "Maar we moeten ook niet alles omgooien nu. We hadden hiervoor drie goede wedstrijden gespeeld waarin we niet altijd de punten kregen die we verdienden, nu was het niet goed genoeg. Ik had liever gehad dat ze gewonnen hadden tegen Cercle en nu wat minder scherp, spijtig genoeg voor ons was het omgekeerd", zucht Dury.