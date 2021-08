Frank De Bleeckere over derde Brugse doelpunt: "Zulte Waregem-verdediger speelt bewust de bal, dus géén buitenspel"

Club Brugge kende zondag weinig moeite op bezoek bij Zulte Waregem. Club Brugge ging er met ruime 0-4 cijfers winnen, al was er wel wat te doen rond de 0-3 van Hans Vanaken.

Charles De Ketelaere, die de assist gaf, bevond zich immers in buitenspelpositie in die fase. Frank De Bleeckere gaf maandagmiddag meer duiding bij die buitenspelfase. Het feit dat Humphreys de bal bewust raakte, is in deze doorslaggevend.

"Op de beelden is te zien dat De Ketelaere bij het vertrek van de bal buitenspel staat, maar omdat de Zulte Waregem-speler (Humprehys, nvdr.) de bal bewust speelt, wordt het buitenspel opgeheven. Mocht de verdediger de bal per ongeluk raken, zou het buitenspel wél bestraft worden. De VAR bekeek de beelden en ondersteunde de beslissing van de scheidsrechter. Doelpunt goedgekeurd, juiste beslissing van de VAR", aldus De Bleeckere.