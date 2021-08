Indrukwekkend machtsvertoon, schitterende goals en (voorlopig) alleen aan de leiding, wat wil een Unionist nog meer?

Union en Kortrijk hadden beiden na drie matchen 6 punten en speelden om de leidersplaats. Er was wel slechts één team dat hierop aanspraak kon maken: Union wervelde van bij de aftrap en liet Kortrijk compleet kansloos. De promovendus gaat alleen aan de leiding.

'Van het kastje naar de muur gespeeld' en 'Geen bal geraakt': het waren termen die ze bij Kortrijk bij de rust al konden bovenhalen. De Kerels hadden niet eens het schot naar doel laten optekenen, Union daarentegen was gevaarlijk telkens het het laatste derde van het veld bereikte.

Met de inmiddels gekende manier waarop Mazzu Union wil zien voetballen: van op het middenveld snel de flank bereiken, met vaak ook één van die goede spitsen die naar de zijkant uitwijkt. De 1-0 was daar een perfect voorbeeld van. Nielsen met de pass over de grond naar Undav, die leverde van op rechts een strakke voorzet af en zijn maatje Vanzeir buffelde binnen: een schit-te-rend doelpunt!

Met dank ook aan KVK, dat veel ruimte weggaf. Uiteraard had de score hoger kunnen oplopen tijdens het éénrichtingsverkeer die de eerste 45 minuten waren. Met telkens weer die bedrijvige Undav in een hoofdrol. Een bal van dichtbij naast gefrommeld, een trap rakelings over: in de rol van afwerker was het net niet voor de Duitser.

Een schot van Teuma zette Ilić aan het werk, ook over de gele kaarten - ze zaten aan de rust al aan vier stuks - mochten ze zich bij KVK zorgen beginnen maken. Elsner wisselde dan ook al maar twee van de vier spelers die in het boekje waren gegaan.

Dat bracht weinig zoden aan de dijk, want Lynen knalde in minuut 52 de 2-0 hoog in de touwen. Op een verschillende wijze opnieuw een doelpunt van prachtige makelij. Vanzeir had zelfs de 3-0 aan de voet, maar plaatste de bal langs de verkeerde kant van het zijnet. Fixelles trok kort hierna de doorgebroken Undav neer: rechtstreeks rood. Een ontroostbare Fixelles kon meteen de douches opzoeken.

Zo geraakte Kortrijk ook het laatste sprankeltje hoop kwijt. Het had zelfs nog erger kunnen worden: Vanzeir knalde tegen de onderkant van de lat. In de extra tijd was er nog een dubbele redding van Ilić bij pogingen van Lazare en Undav. Dat nam uiteraard niet weg dat het een fantastische namiddag was voor Union, dat met 9 op 12 voorlopig alleen de leiding neemt in 1A.