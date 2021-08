Zéér verschillend onthaal voor Fixelles en Selemani bij ex-ploeg: "We zeiden nog tegen scheids: rood is iets te zwaar"

Mathias Fixelles en Faïz Selemani hebben een bijzondere wedstrijd achter de rug: ze gingen allebei op bezoek bij hun ex-ploeg Union. Daar raapte Kortrijk geen punten. Wat nog meer opviel, was dat de twee spelers wel een heel verschillend onthaal kregen van het thuispubliek.

Selemani vertrok bij Union door de wet van '78 te gebruiken en dat zijn ze daar nog niet vergeten. Boegeroep wanneer hij aan de bal kwam, was zijn deel. Of gejuich van de Union-aanhang wanneer hij de een slap schot afleverde. In het slot van de match kreeg hij ook nog een 'Selemani, chante avec nous' over zich heen.

De grootste anticlimax was echter voor Mathias Fixelles: die pakte rood voor het neertrekken van de doorgebroken Undav. Fixelles was er duidelijk het hart van in. "Dat was jammer", betreurde ook Vanzeir de uitsluiting van zijn ex-ploegmaat. "We zeiden nog tegen de scheids: rood is misschien iets te zwaar. Hij zei dat het een situatie was waar hij rood moest voor geven, hij kon geen rekening houden met het gevoel."

"Fixelles is hier heel geliefd, ook al is hij vertrokken naar Kortrijk. Hij heeft hier zijn stempel gedrukt", beseft Vanzeir wat Fixelles voor Union heeft betekend. "Hij was iemand die heel belangrijk was bij het behalen van de titel", benadrukt ook Felice Mazzu. "Hij heeft vijf seizoenen voor onze supporters gespeeld. De rode kaart was een ontgoocheling voor hem." De Union-aanhang applaudisseerde voor Fixelles toen hij van het veld ging.

Eigenlijk betreurde iedereen dus de uitsluiting. "De spelers die hier komen, hebben goede relaties met de andere spelers en met de staff. Mentaal was dat niet gemakkelijk." Faïz Selemani kreeg dus een heel andere 'verwelkoming' van de Union-supporters.

"Selemani heeft ook getoond dat hij een goede voetballer is. Hij is niet zo geliefd, maar dat heeft misschien met andere zaken te maken. Ik was hier toen niet, dus ik kan daar weinig over zeggen. Maar je zal altijd fans en haters hebben."