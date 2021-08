Mazzu ziet filosofie weer werken op hoogste niveau maar zet Vanzeir en Undav nog niet bij topspitsen in 1A

Wat moet het voor Felice Mazzu een voldoening zijn om zijn filosofie op het hoogste niveau weer volop te zien werken. Hij maakte dat eerder al mee bij Charleroi en uiteraard bij Union ook in 1B. Met 9 op 12 doet Mazzu zijn reputatie van succestrainer nu in 1A weer alle eer aan.

Uiteraard kon Mazzu enkel tevreden zijn na de demonstratie van Union tegen Kortrijk (2-0). "We hadden ook een derde en een vierde kunnen maken. Er waren kansen genoeg. We hebben gespeeld volgens onze filosofie. We spelen steeds op dezelfde manier en hanteren dezelfde filosofie. Wie ook de tegenstander is. We willen onze wil opleggen."

Het was een Union met een groot hart. "Er was een groot engagement. We zijn niet behouden gaan spelen, na de 2-0 zijn we blijven gaan. In de mindere momenten zijn we erin geslaagd om toch de bal bij te houden. Het is goed om zo aan de competitie te beginnen, maar we willen nog altijd van Union een stabiele eersteklasser maken, die doelstelling verandert niet."

Mazzu stelde nu al vier keer na mekaar dezelfde elf op. "De spelers kennen al een jaar goed hun positie. Ik heb gekozen om met dit elftal te beginnen, omdat de spelers mekaar kennen. De spelers die op de bank zitten, zijn potentiële titularissen. Zij zijn geen tweede keus. Sommige ploegen hebben meer tijd nodig eer het systeem er staat."

Wat ook opviel, is dat Kortrijk zich aanpaste. "We dwingen respect af door onze resultaten. In de voorbereiding hebben we tegen defensies met drie man gespeeld, tegen defensies met vier man. De spelers mogen fier zijn op het afgelegde parcours, maar het is aan de meet dat de prijzen worden uitgedeeld."

© photonews

Iedereen heeft het over de wisselwerking tussen de twee spitsen. Groeien Vanzeir en Undav stilaan uit tot de beste aanvallers uit 1A? "Neen, helemaal niet. Het zijn twee spelers die mekaar goed aanvoelen en goed kennen, het zijn twee goede vrienden. Maar er spelen nog andere grootse aanvallers in de competitie, ik zet Vanzeir en Undav niet bij de besten in 1A."