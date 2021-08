KVK ineens wel heel stevig met voeten op de grond: "Een zwarte dag voor ons, we hebben de match volledig gerateerd"

Die mooie 6 op 6 waar KVK de competitie mee inzette, lijkt ineens ver verleden tijd. Nadien volgde een 0 op 6, want Kortrijk ging uit tegen Union de boot in. Nu zal dat nog wel meer ploegen overkomen, maar de manier waarop stemt tot nadenken.

Met 2-0 kwam Kortrijk nog goed weg. Het werd een terugkeer in mineur voor Luka Elsner naar het Dudenpark. "Union was op alle domeinen superieur. Qua engagement, intensiteit, tactisch, technisch. Dit is een zwarte dag voor ons. We hebben deze wedstrijd volledig gerateerd", stelt Elsner tot zijn teleurstelling vast. "Een ploeg als de onze moet in blok blijven spelen. Als je dat niet doet, blijft er niet veel over."

Ook tactisch liep dus één en ander mank. Wat was het plan van de Sloveense coach? "We hebben met drie centrale verdedigers gespeeld omdat dat de enige manier is om Vanzeir & co af te stoppen. Alleen kenden we een slecht begin en waren we niet aanwezig in de duels. Het eerste doelpunt veranderde onze defensieve situatie. We zijn dan 4-4-2 gaan spelen om offensief meer mogelijkheden te creëren."

Alleen kwam dat er hoegenaamd niet uit. "Wij moeten 90-95 minuten hard werken", zag Timothy Derijck net als zijn trainer dat het probleem bij de basis lag. "In de tweede helft tegen Genk zag je al dat we het heel moeilijk kregen. Hier hadden we het van in het begin lastig."

Is het dan niet mogelijk om de boel in de loop van de wedstrijd aan te wakkeren? "Je kunt proberen van iets over te brengen, maar dat kan enkel lukken als we gedurende die 90-95 minuten hard werken. Als je dat niet doet, sta je met lege handen."