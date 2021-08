Deniz Undav onze man van de match in Union - Kortrijk: "Zelfs als hij niet scoort, is hij belangrijk voor ons"

Genoeg kandidaten voor de trofee van man van de match in Union - Kortrijk. Deniz Undav was toch de man die onze aandacht kon vatten. Voor een keertje eens geen doelpuntenmaker. Het neemt niet weg dat de Duitse aanvaller opnieuw van goudwaarde voor zijn ploeg.

Toegegeven: ook andere Unionisten mochten de term 'uitblinker' opgekleeft krijgen. Vanzeir, omdat hij ook na de 1-0 op de loer bleef liggen. Nielsen, voor zijn vista en voor zijn techniek waarmee hij de aanvallers in stelling bracht. Lynen, voor zijn strijdlust en de manier waarop hij de 2-0 binnenknalde (met een masker - over heel zijn gezicht, geen mondmasker - heeft dat toch iets extra).

Of gewoon heel Union, want zoals Teddy Teuma het stelt: "Het individu is onderschikt aan het collectief. We hebben twee goeie aanvallers, maar onze kracht is het collectief." We haalden er toch een speler uit als man van de match en het was inderdaad één van die twee aanvallers: de man die niet scoorde.

Deniz Undav gaf wel met een mooie voorzet al snel de assist voor het openingsdoelpunt tegen Kortrijk. "Alle credits voor Deniz", zei zijn spitsbroeder Vanzeir achteraf. Undav had voor aanvang van de match al vier keer gescoord in 1A, maar vond deze keer niet de weg naar doel. Wat pech bij de afwerking was er voor hem in dit duel. Desondanks was zijn impact enorm.

Undav was in het begin al heel erg aanwezig en was dat op het einde ook nog altijd. Hij kan dus ook in de rol van aangever kruipen en tegelijkertijd is zijn blik snel op doel gericht. Undav is het type spits die een verdediging een hele match bezig kan houden en doet zoveel dingen die niet in de statistieken worden opgenomen.

© photonews

"We kunnen ook eens een lange bal spelen, want die kan hij dan bijhouden. Hij dwingt ook overtredingen af. Zelfs als hij niet scoort, is hij een speler die belangrijk is voor ons", weet Union-trainer Felice Mazzu.