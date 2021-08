Koppositie 'mooie bonus' én ook bevrijdende goal is een feit voor Vanzeir: "De eerste zit erin, op dat elan verdergaan"

Op speeldag 4 is het zover: Dante Vanzeir heeft zijn eerste - en bevrijdende - doelpunt te pakken! Dat zijn treffer Union dan ook nog eens op weg zette naar de overwinning, maakt het des te mooier. Zeker omdat de driepunter tegen KVK Union alleen aan kop brengt.

Eigenlijk greep Union Kortrijk al van bij de aftrap bij het nekvel en de Brusselaars lieten hun prooi niet meer los. "Zeker in de thuismatchen proberen we de tegenstander onder druk te zetten", schetst Vanzeir de filosofie die er heerst bij de promovendus. "We hebben die kwaliteiten. Kortrijk is een goede ploeg, maar het is wel een ploeg die we aan moeten kunnen. Dat was ook zo."

Dan zat het in de afwerking eigenlijk nog tegen voor hem en Undav. "Ik denk dat we nog efficiënter kunnen zijn dan we op dit moment zijn." Dat neemt niet weg dat Vanzeir die nul achter zijn naam wegveegde. "De eerste zit erin, we zullen op dat elan verdergaan."

Toch wel een bevrijdende goal dus. Dat bevestigt ook trainer Felice Mazzu, die zeer uitgelaten reageerde op het doelpunt van Vanzeir. "Een aanvaller moet vertrouwen hebben en dat vertrouwen komt er door doelpunten. We waren op het punt gekomen dat het vertrouwen wel eens kon afnemen. Ik ben heel blij voor hem dat hij zijn doelpunt te pakken heeft."

© photonews

Het huidige Union is echter veel meer dan enkel zijn sterke aanvalslinie. "We hebben over het algemeen een heel goede ploeg", maakt Vanzeir zich sterk. "Het middenveld dat achter ons staat is top. Omdat we zo aanvallend spelen, moeten we ook over sterke verdedigers beschikken. Zij kuisen alles op." En die koppositie, wat doet dat met een voetballer? "Dat is een mooie bonus, maar het is nog heel vroeg."

Waar kan dit Union dan eindigen? "Ik heb al gezegd dat we geen schrik moeten hebben voor degradatie. Ik denk dat we wel boven de degradatiezone zullen blijven. Het is nog een lange weg en het zal zeker nog moeilijker worden. De punten die we nu al hebben, die zijn mooi meegenomen."