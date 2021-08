Wordt Nelson Balongo de opvolger van Suzuki?: "Ik denk dat ik blij kan zijn met mijn prestatie"

Nelson Balongo stond voor het eerst in de basis dit seizoen bij STVV. Hij bedankte de coach voor de kans met een doelpunt.

Nelson Balongo, de 22-jaar jonge spits van STVV, stond tegen Eupen voor het eerst in de basis. Dat was vooral omdat Suzuki afwezig was, hij aast op een transfer. Trainer Bernd Hollerbach bewees ook dat het de juiste keuze was, want Balongo wist meteen de weg naar doel te vinden. Helaas voor hen zat er uiteindelijk geen overwinning in tegen Eupen.

"Ja, ik ben blij, maar we hebben verloren. Ik kwam er vandaag achter dat ik ging spelen. Ik was niet nerveus en ik denk dat ik blij kan zijn met mijn prestatie. Mijn doelpunt? De bal gaat naar de tweede paal, ik heb de reflex om hem binnen te duwen. Het is jammer dat we vandaag niet konden winnen. Zeker omdat de tegendoelpunten beide vielen op stilstaande fases", vertelde de spits.