Storck is duidelijk over belangrijk drieluik: "Het is van moeten! Als je in eerste klasse wil blijven ..."

Voor KV Kortrijk is het alle hens aan dek, want het staat voor een immens belangrijk drieluik in de strijd tegen degradatie. Te beginnen met een duel in eigen huis tegen Seraing.

Ook coach Bernd Storck weet dat het van moeten is: "We moeten het positieve meenemen uit de match tegen Gent", klinkt het.

"We hebben met hart en vertrouwen gespeeld en dat meenemen in de superbelangrijke wedstrijd tegen Seraing."

Van moeten

"Seraing, Oostende, Mechelen, dit worden dé matchen voor ons. We moeten punten pakken, nu is het echt het moment. Het is heel spannend onderin, winnen in eigen huis is nu een must. Om erin te blijven moet je winnen."

En dus zal Storck opnieuw rekenen op Avenatti en Bruno, die tegen Gent nog op de bank mochten/moesten beginnen: "We hebben heel veel wedstrijden dezer tijd. Dat is niet makkelijk. We hebben iedereen nodig, het team is in de breedte sterk en iedereen krijgt kansen."