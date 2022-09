AA Gent maakt sprongetje in klassement na moeizame zege tegen Zulte Waregem

In de Jupiler Pro League werd speeldag 8 afgesloten door Gent en Zulte Waregem. De thuisploeg kon een sprongetje maken in het klassement, de bezoekers stonden dan weer helemaal onderaan en wilden dringend punten pakken.

Bij AA Gent waren er heel wat afwezigen en dus was het puzzelen geblazen voor Hein Vanhaezebrouck, terwijl Mbaye Leye niet meteen voor grote verrassingen zorgde in zijn basisopstelling.

Een pittig en interessant duel werd vooraf misschien wel verwacht, maar op het veld was daar in de eerste helft heel weinig van te merken.

Kansen? Neen, nauwelijks. Enkel Cuypers had eens moeten scoren, maar toonde zich inefficiënt. Verder was het huilen met de pet op. Zeker geen feest of kermis, dan maar wat drinken tijdens de pauze en hopen op beterschap.

Meteen na de pauze was het dan tóch raak. Cuypers maakte er meteen 1-0 van en zette de Buffalo's zo op rozen, daarna werd het via Salah en Odjidja zelfs bijna 2-0. Die kwam er nog niet meteen, maar Essevee liet weinig zien en op die manier werd het nooit spannend.

Torunarigha kon uit de kluts uiteindelijk wel de 2-0 binnenkoppen, nadat Depoitre eerst probeerde vanuit een kopbal na een vrije trap. En daarmee was de wedstrijd meteen gespeeld. Echt goed was het niet wat de Buffalo's lieten zien, maar talent kwam bovendrijven - een goede saxofoon kost ook stukken van mensen.

Gent op die manier naar de top-5 in het klassement, Zulte Waregem blijft met 5 op 24 helemaal onderin achter en ziet de druk toenemen.