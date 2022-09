AA Gent op zoek naar belangrijke driepunter tegen Zulte Waregem

AA Gent is met een puntje teruggekeerd uit Noorwegen. Op zondag staat een duel tegen Zulte Waregem op het programma.

Voor beide ploegen is dat een duel op het scherpst van de snee, want er moet eigenlijk gewonnen worden voor een goed gevoel.

De thuisploeg doet dat om er te staan in de buurt van de top-4, de bezoekers op eindelijk onderin wat weg te komen.

Zeker voor Hein Vanhaezebrouck zal het opnieuw puzzelen worden, want zijn team heeft te maken met heel wat afwezigen. In doel is het afwachten of Nardi opnieuw speelt zoals in Noorwegen, dan wel gewoon Roef.