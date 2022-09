Vanhaezebrouck wou signaal geven aan ervaren spelers: "Als zij hun niveau niet halen, zullen de jongeren spelen"

Hein Vanhaezebrouck verraste gisteren wel met zijn basiself tegen Zulte Waregem. Ibrahim Salah stond immers in de basis en certitude Laurent Depoitre begon op de bank. Daarnaast gaf hij ook invalbeurten aan Malick Fofana en Noah De Ridder. Een duidelijk signaal...

Salah had het volgens Vanhaezebrouck afgedwongen. “Ik twijfelde tussen Malick en Salah. Hij is ook goed ingevallen”, zei hij na de match. “Ik heb gekozen voor de jongen die de laatste weken op training het meest liet zien. Dat die jongens nu starten is een signaal naar hen toe maar ook naar de ervaren spelers die op de bank zaten. Als zij hun niveau niet halen, zullen de jongeren spelen."

Vanhaezebrouck wil de komende weken de jeugd van Gent nog meer betrekken. "Je moet iedereen brengen op het juiste moment. Zowel bij Kortrijk, Genk als Anderlecht heb ik jongeren gebracht. Wat men ook mag beweren. Ze moeten er wel klaar voor zijn. Malick is al eens gestart, hij was toen precies een beetje onder de indruk. Ondertussen spelen de beloften in eerste amateur, dat is een goede leerschool. Ik ben blij dat Malick zich in zijn invalbeurt er vol is voor gegaan, dat deed hij minder toen hij debuteerde in de basis. De laatste weken zagen we hem wat minder op training door herexamens maar alles op zijn tijd."