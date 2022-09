Blijft OH Leuven in top 4 na interessant subtopduel tegen Charleroi?

De laatste wedstrijd op zaterdag kondigt zich aan als een interessant duel tussen OH Leuven en Charleroi.

Leuvenn staat voorlopig op een knappe 4e plaats in het klassement en is niet van plan om die plek zomaar af te geven. Vorige week speelden de troepen van Marc Brys gelijk op het veld van Anderlecht en daarvoor werd er gewonnen van KV Oostende en in Sclessin. Nu wacht met Charleroi een andere subtopper met ambitie.

De man in vorm bij OHL is Jordaniër Mousa Al-Tamari die vorige week nog goed was voor een doelpunt en een assist. Verdediger Louis Patris heeft dan weer 5 assists achter zijn naam staan in 7 wedstrijden. Met een overwinning zou Leuven even naast Genk en Club Brugge op de twee plaats in het klassement prijken.

Maar dan moet er dus wel gewonnen worden van Charleroi, volgens Marc Brys de ploeg met het beste middenveld ter wereld "Met veel technisch vermogen, balrecuperatie, grinta en scorend vermogen."

De Carolo's staan voorlopig op een zevende plaats in de competitie maar een overwinning zou een stevige boost geven en de ambitie om top 8 te spelen flink kracht bijzetten. Na de overwinning tegen AA Gent vorige week zouden ze zelfs even de top 4 binnenkomen en over OH Leuven wippen.