Marc Brys kan alleen maar fier zijn op zijn spelersgroep: "Dát is de exponent van deze groep"

Na 8 wedstrijden pronkt OH Leuven op een gedeelde derde plaats in het klassement. Tegen Charleroi sputerde de machine niet en werd met 3-2 gewonnen.

OHL-trainer Marc Brys waarschuwde vooraf al voor het middenveld van België, dat hij bij het beste van België vindt behoren. "Daarom hebben we iets anders gespeeld met meer volk centraal voor de snelheid in hun rug. Maar dat is pas gaan renderen na hun doelpunt. Pas dan zijn we een versnelling hoger geschakeld, hebben we beter de ruimtes gevonden en een rits aan kansen waaronder ook een bal op de lat", doet Brys het relaas van de wedstrijd.

Mentale weerbaarheid

Leuven haalde eerst een achterstand op, zette die om in een voorsprong maar moest in de 80e minuut opnieuw een gelijkmaker toestaan. "Het is fantastische wat deze groep mentaal kan opbrengen. De eerste tegentreffer was een opdoffer maar die tweede zo mogelijk nog groter. Het is altijd wat afwachten hoe het matcht in een groep met veel nationaliteiten maar deze groep werkt echt als een eenheid", steekt Brys de loftrompet.

Grote cohesie

Een van de dingen waaraan je kan zien dat de groep als een collectief denkt, is hoe de invallers het spelbeeld veranderen. Zo gaf Holzhauser met zijn eerste baltoets een assist voor Gonzalez die scoorde met zijn eerste baltoets. Daarna was Gonzalez nog eens goed voor de winning goal.

"Dat is de exponent van hoe deze groep met elkaar omgaat, hoe ook de bankzitters aan het collectief denken en met welke drive ze invallen", is Brys nog steeds lovend.

Al is hij ook realistisch: "We hebben nu 16 punten en dat is niet onterecht maar wel het resultaat van heel veel arbeid, drive en cohesie. Maar het is een tijdelijk gegeven dat we daar staan in het klassement, al is het wel een goede basis", besluit hij.