Edward Still zag ondanks verlies een goed Charleroi: "Hebben wedstrijd gecontroleerd"

Charleroi verloor uiteindelijk, maar was het een slechte wedstrijd voor de Zebra's? Niet echt volgens trainer Edward Still.

De coach van de Zebra's was natuurlijk teleurgesteld over het resultaat, maar niet over wat hij had gezien. "Het is frustrerend want er waren een paar echt goede dingen. We voelden ons in controle in deze wedstrijd," zei Edward Still. "Jammer genoeg misten we een beetje creativiteit in de laatste paar meter. We slaagden er niet vaak genoeg in de diepte te vinden." OHL, aan de andere kant, vond het soms in overvloed.

"Ze deden ons een kwatier pijn in de omschakeling met hun diepe loopacties die we moeilijk onder controle kregen," geeft Still toe. Het resultaat was dat onder druk, de verdediging fouten maakte... en Koffi ook. "Ja, dat is waar, maar hij heeft ons vaak genoeg gered", aldus zijn coach, die weigert te spreken over aanvallende schuchterheid in deze wedstrijd. "Niet goed genoeg? Nee, nee, nee. We controleerden dit spel. Het balbezit is 55-45 in ons voordeel en zelfs als zij de bal hadden, hadden wij verdedigend de controle.

Charleroi verliest door cadeautjes uit te delen

Het waren fouten en het gebrek aan de nodige drive die de Zebra's duur kwamen te staan. "We kwamen een beetje tekort in het laatste derde van het veld waardoor we weinig echte kansen konden creëeren. Maar we hebben toch nog twee doelpunten gemaakt," zei Edward Still. "Er waren ook enkele goede individuele prestaties. Ik denk aan Marco, Stelios en Heymans. Dat is positief. En dan nemen we twee doelpunten uit cadeautjes ... en de derde omdat we na de gelijkmaker overhaast te werk gingen in plaats van geduldig te zijn."