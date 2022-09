KV Oostende wint met kleinste verschil in kelderkraker tegen KAS Eupen

KV Oostende nam het vandaag in eigen huis op tegen KAS Eupen. Een heel belangrijk duel met het oog op de degradatiestrijd.

KV Oostende ontving vandaag de Panda's uit Eupen voor wat men een degradatietopper zou kunnen noemen. Dit seizoen zullen drie ploegen zakken uit de Belgische hoogste klasse, dus beide ploegen zijn gewaarschuwd. KV Oostende & Eupen probeerden in de openingsfase verzorgd voetbal op de mat te brengen, maar zo ontbrak het aan snedigheid. Beide ploegen versierden één grote kans, maar Hubert en Moser hielden de de brilscore in stand. Zo stelde de eerste helft echt wel teleur. Er was te weinig vuur, te weinig pit en precies ook te weinig zin om echt te winnen.

Heel even dachten de Kustboys zich tien minuten voor de rust op voorsprong te hebben gehesen. Albanese kreeg de bal goed aangespeeld met een verre bal. Hij legde de bal goed af op Ambrose, die de bal voorbij Moser in doel wist te duwen. Albanese stond echter een dikke meter buitenspel en zo keurde de VAR het doelpunt af. Zo kabbelde het duel maar voort. Echte kansen kwamen er niet meer. Beide ploegen speelden te voorzichtig en afwachtend, dat konden we na een saaie eerste helft wel echt besluiten. Commentatot Floris Geerts beschreef het zeer goed op Twitter tijdens de rust.

Ik vraag me nu echt af wat de Amerikaanse en Qatarese eigenaren denken van het voetbal na 45 minuten Oostende v Eupen. Of halen ze gewoon hun schouders op? pic.twitter.com/9R7HJkkF0p — Floris Geerts (@florisgeerts) September 10, 2022

Dat de tweede helft niet slechter kon zijn dan de eerste werd al snel duidelijk. Na een dikke vijf minuten spelen is er een kans voor Hornby. Moser weet uit te pakken met een goede redding, maar de bal komt pal voor de voeten van Bätzner die niet twijfelt en de 1-0 tegen de netten duwde. Zo begon de tweede helft best veelbelovend. Net voor het uur maakt Albanese een schwalbe op het middenveld. Totaal overbodig, hij krijgt er z'n tweede gele kaart voor. Een hele knullige actie van Albanese die zo helemaal het beeld van deze wedstrijd even schetste.

Na de rode kaart kwam Eupen met meer en meer dreiging voor het doel van Hubert. Met de ingevallen Prevljak was het wachten op echte kansen. Steeds werd er van een behoorlijke afstand op doel getrapt, maar echt gevaar bleef uit. Het lichtpuntje van de wedstrijd was Sakamoto. De verdediger van KV Oostende hield de boel goed dicht en verdedigde zich tot man van de match. Hubert moest geen heldendaden verrichten om de nul op het bord te houden en zo wint KV Oostende een oersaaie partij uiteindelijk met 1-0.