Paeshuyse beseft dat Eupen zich zal moeten herpakken: "We moeten de koppen zo snel mogelijk bij elkaar steken"

Rune Paeshuyse ging vanavond met Eupen onderuit op het veld van KV Oostende. Een pijnlijke nederlaag voor de jonge Belg.

Rune Paeshuyse stond vandaag voor de derde keer aan de aftrap bij KAS Eupen. De 20-jarige rechtervleugelverdediger was duidelijk ontgoocheld na de match. "Dit is een zure nederlaag. Het was een gesloten wedstrijd die beide kanten kon opvallen. Op die manier verliezen we dan toch weer met 1-0", vertelde hij.

"In de eerste helft krijgen we een grote kans, maar in de tweede helft kwamen we er te weinig uit", besefte hij ook wel. Eupen creëerde bitter weinig tegen KV Oostende, en ook tegen tien man kwam het niet echt aan grote kansen toe. "We verliezen nu weer van een rechtstreekse concurrent, we moeten de koppen zo snel mogelijk bij elkaar steken", besloot Paeshuyse.