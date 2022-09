Yves Vanderhaeghe blij met overwinning: "Dit is een deugddoende zege"

Yves Vanderhaeghe zag een tienkoppig Oostende vandaag winnen tegen KAS Eupen. Na affluiten was de coach van de Kustboys zeer tevreden.

"We hebben niet veel weggegeven en zijn blijven vechten voor elke meter. Het is de eerste keer dat we de nul houden dit seizoen en je ziet meteen hoe belangrijk dat is", vertelde Yves Vanderhaeghe na de wedstrijd tegen KAS Eupen. De coach van Oostende was tevreden met zijn mannen die tot op de laatste minuut goed georganiseerd bleven verdedigen tegen de Panda's.

"Onze organisatie stond er en tegen de kwieke spelers van Eupen trokken we een goed blok op. Ze raakten nooit echt in ons strafschopgebied, dit is een deugddoende zege", besloot de coach. Vanderhaeghe kan opgelucht ademhalen, want de laatste 25 minuten speelden ze met een mannetje minder na een domme tweede gele kaart voor Albanese.