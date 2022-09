Pijnlijke nederlaag voor Storck op KV Oostende: "Dit doet pijn. In de eerste helft hadden we moeten scoren"

Bernd Storck is met zijn Eupen pijnlijk onderuit gegaan op het veld van KV Oostende met 1-0.

Eén ding is duidelijk: de nederlaag tegen een tienkoppig KV Oostende is hard binnengekomen bij KAS Eupen. "Dit doet pijn. In de eerste helft hadden we zeker moeten scoren. Dit was een wedstrijd die echt beide kanten kon opvallen", beseft trainer Bernd Storck na affluiten. "Hun 1-0 valt na verstrooidheid bij ons. Verliezen vandaag was echt niet nodig", gaat de duidelijk ontgoochelde trainer verder.

Bij Eupen speelden ze da laatste 25 minuten van de wedstrijd tegen 10 Kustboys. Het geloof was er dus bij de bezoekers dat ze alsnog punten zouden kunnen pakken. "Ik heb in het laatste half uur al onze offensieve spelers tussen de lijnen gebracht, maar het ontbrak ons aan ideeën om de ruimte te vinden. We moeten wel eerlijk zijn, het was echt te weinig vandaag", besefte Storck ook wel.